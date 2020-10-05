Власти Свердловска рекомендовали перевести на удалёнку треть работников

https://static.news.ru/photo/27fa3986-070c-11eb-a7b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Zahn/photothek.net/Global Look Press

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал предприятиям перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, руководство некоторых компаний признало полученный ранее опыт удалённой работы вполне успешным. Кроме того, некоторые специалисты, в частности в сфере IT, и так с весны продолжают работать из дома, отметил он.

Также из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе Кувайшев вводит дополнительные ограничения до 12 октября. Среди них: продление режима самоизоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания, приостанавливается работа детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах в выходные дни, запрещается обслуживание посетителей без защитных масок. Кроме того, на концертах теперь запрещается находиться в фан-зонах и на танцполах, а зрителей разрешается размещать только на сидячих местах.

Также напоминаю, что абсолютно для всех в Свердловской области продолжает действовать масочный режим. Я часто говорю об этом и считаю, что использование масок во всех магазинах и общественных местах, включая, конечно, общественный транспорт, уже должно было стать привычным делом. Однако по-прежнему вижу, что не все соблюдают это простое правило. Я ещё раз обратил внимание полиции и органов власти на необходимость контроля за соблюдением моего указа, — написал он в соцсети.

В настоящее время число заражённых коронавирусом в Свердловской области достигло почти 30 тысяч человек, из них 175 выявлено за последние сутки. Скончались 625 пациентов, пишет РИА Новости.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязателен переход на удалёнку для всех работников старше 65 лет. Исключение составляют лишь пенсионеры, присутствие которых на рабочем месте критически важно. Также дистанционный режим работы обязана ввести большая часть работодателей, за исключением стратегических предприятий и оборонных заводов.

Власти Москвы рассчитывают, что подобное решение будет способствовать снижению распространения коронавируса благодаря ограничению социальных контактов и уменьшению пассажиропотока в транспорте.

По данным на 5 октября, в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев. Общее количество инфицированных в РФ с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек. За минувшие 24 часа от коронавируса вылечился 3181 человек — число увеличилось до 982 324. Жертвами болезни за сутки стали 117 пациентов. Всего с начала пандемии умерли 21 475 заболевших, писал NEWS.ru.