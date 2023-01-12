Власти сократили полеты в Приморье из-за проблем с самолетами Власти Приморья сократили полеты канадских самолетов из-за проблем с ремонтом двигателей

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Самолеты DHC-6 Twin Otter 400 авиакомпании «Аврора»

Власти Приморского края заявили о том, что в 2023 году закончится ресурс двигателей трех канадских самолетов DHC-6, которых использует для перевозки пассажиров внутри региона единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». Их нельзя будет эксплуатировать без ремонта, а сложности с ним появились после введения антироссийских санкций. Полеты на канадских самолетах уже сократили наполовину, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что в настоящее время региональные власти ведут поиски зарубежной компании, способной обслуживать двигатели DHC-6. Эту информацию подтвердил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморья Евгений Тимонов.

Сегодня существует ряд сложностей, связанных с антироссийскими санкциями, в том числе в осуществлении технической поддержки двигателей воздушных судов DHC-6 канадского производства, находящихся в собственности Приморского края, — рассказал он.

Ранее стало известно, что Минтранс России подготовил проект постановления, который разрешает техобслуживание и ремонт самолетов с использованием неоригинальных запчастей. Детали изготовят «по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе». Документ также предусматривает выполнение ремонта самолетов на основании документации, разработанной третьими странами.