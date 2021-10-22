Власти Сочи вернули двустороннее движение после протеста местных жителей

Власти Сочи вернули прежнюю схему движения на участке трассы Адлер — Альпика-Сервис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ранее жители в знак протеста перекрыли движение по трассе.

Дальнейшие изменения, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, будут проводить после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры с учётом мнения жителей населенных пунктов, прилегающих к автодорогам, - говорится в сообщении администрации.

Ранее несколько десятков человек вышли на проезжую часть, протестуя против установления одностороннего движения на участке трассы Адлер — Альпика-Сервис. Новая схема движения приводила к постоянным заторам на дороге. Жители близлежащих сёл вынуждены были делать большой крюк, чтобы попасть домой.

Примечательно, что именно на этом участке трассы 9 октября автомобиль, в салоне которого находилась телеведущая Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате погиб один человек, двое пострадали.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил рассмотреть введение платы за проезд фур по трассам регионального значения. Это связано с тем, что водители используют их вместо федеральных, где действует система «Платон».