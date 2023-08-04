В Сочи усилят меры безопасности после атаки на базу в Новороссийске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Администрация Сочи усилит меры безопасности в акватории Черного моря после атаки дронов ВСУ на военную базу в Новороссийске, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. По его словам, власти уделят особое внимание комплексу причалов и морскому порту, так как на учете в Сочи состоят более 2,5 тысячи судов.

Решение об усилении мер безопасности было принято по итогам оперативного совещания с руководителями силовых ведомств. Копайгородский утверждает, что власти Сочи продолжают совершенствовать защиту города, опираясь на опыт других черноморских портовых городов. Ситуацию на пляжной полосе будут держать на контроле с помощью системы видеонаблюдения «Купол», интегрированной в комплекс «Безопасный город».

Принимаем все меры для безопасности наших жителей и гостей. Сейчас в Сочи единовременно находятся на отдыхе более 200 тысяч туристов. Комфортный отдых обеспечиваем каждому, — отметил глава Сочи.

Вооруженные силы Украины атаковали военную базу в Новороссийске 4 августа. По словам мэра города Андрея Кравченко, украинские беспилотники были успешно уничтожены кораблями Черноморского флота «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Глава Новороссийска поблагодарил военных моряков за высокую оперативность и защиту города.