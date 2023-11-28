Жителей Сочи предупредили о смерчах в Черном море

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от отдыха у воды из-за угрозы образования смерчей в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе городской администрации. Согласно прогнозам синоптиков, эта угроза будет сохраняться вплоть до конца дня 28 ноября. Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил перевести городские службы в усиленный режим работы.

По сообщению метеорологов, до конца дня 28 ноября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. <...> Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 ноября проход на пляжные территории Сочи был закрыт из-за плохих погодных условий. Специалисты проводят санитарные работы и вывозят мусор, выброшенный на берег после шторма. Расчистка набережных Сочи проводится совместно с арендаторами площадок.

Мощный шторм обрушился на регионы Южного федерального округа России в минувшее воскресенье, 26 ноября. По данным МЧС России, в результате непогоды пострадали 19 человек, один человек погиб. Из зон подтопления были эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей.