Власти назвали цель беспилотников ВСУ в Северной Осетии Глава Северной Осетии: три украинских БПЛА метили в военный аэродром

Фото: МО Украины

В Республике Северная Осетия — Алания сбили три беспилотных летательных аппарата, которые прилетели со стороны Украины, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По его словам, дроны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке.

В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром, — сказано в сообщении.

Глава Северной Осетии отметил, что жертвы и какие-либо разрушения отсутствуют. Также Меняйло пообещал сообщить подробности позже.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что над регионом сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Российские средства противовоздушной обороны перехватили летательный аппарат противника в 08:40 по московскому времени.

До этого военное ведомство заявило, что дежурными средствами ПВО минувшей ночью было перехвачено 25 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, ВСУ предпринимали попытки атак на Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Тульскую, Астраханскую области, Крым, а также Краснодарский край. Больше всего беспилотников было направлено на Кубань и Крым.