Власти Севастополя выплатят компенсации пострадавшим от подтоплений

Фото: t.me/razvozhaev

Власти Севастополя выплатят жителям города, пострадавшим в результате подтоплений, компенсации в размере до 100 тысяч рублей, заявил губернатор Михаил Развожаев. По предварительной информации, из-за резкого ухудшения погодных условий пострадали около 40 домовладений. Развожаев подчеркнул, что специально созданные комиссии обойдут эти дома для оценки ущерба.

[Для пострадавших] будет предусмотрена выплата до 100 тысяч рублей, дал поручение предусмотреть выделение соответствующих средств из резервного фонда, — заявил губернатор.

Развожаев также отметил, что пострадавшим горожанам не нужно подавать заявления на получение компенсации через портал государственных услуг. По его словам, муниципалитеты самостоятельно организуют работу с подворовым обходом.

Отмечается, что в настоящее время специалисты продолжают устранять последствия непогоды. В частности, в поселке Штурмовой было восстановлено электроснабжение. Губернатор поручил обеспечить особый контроль за газопроводом высокого давления, проходящим через реку Черную. Она обеспечивает газом жителей села Родного.

Как сообщалось ранее, десятки домов и дачных участков в Севастополе подтопило в результате обильных дождей. Сотрудники МЧС России эвакуировали 19 человек. По словам Развожаева, подтопления были зафиксированы в нескольких населенных пунктах, в том числе в СНТ «Сахарная Головка» и в селе Гончарном.