Власти Севастополя сообщили о сработавшей системе ПВО Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сработавшей в регионе системе ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковая установка ЗРС «Антей-400»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что утром 8 ноября в небе над городом сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, над акваторией Черного моря был сбит беспилотный летательный аппарат.

В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки как всегда защищают наш город-герой, — написал Развозжаев.

29 октября губернатор сообщил, что системы ПВО уничтожили все беспилотники, атаковавшие бухту Севастополя. По словам Развожаева, ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Жертв со стороны местного населения также не зафиксировали. В тот же день Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов: корабли Черноморского флота отбивали нападение. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков.

В Севастополе до 12 ноября продлен высокий, «желтый» уровень террористической опасности. Режим ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре Севастополя. Глава Крыма Сергей Аксенов указывал, что после введения среднего уровня реагирования на полуострове взяты под охрану дополнительно еще 45 важных объектов. При этом он выразил надежду, что новыми методами реагирования местные власти «никогда не воспользуются на месте».