Власти Севастополя сообщили о массированной атаке ВСУ Развожаев: ВС России сбили больше шести ракет над Севастополем

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России отразили массированную атаку украинских военных на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, сбить удалось более шести ракет. Обломки повредили 12 строений, никто из мирных жителей не пострадал.

В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал. В садовом товариществе «Усть-Бельбек», по предварительным данным, пострадало от упавших обломков 12 строений. Повреждения незначительные: выбиты стекла, повреждены заборы и т д. Никто из людей не пострадал, — сообщил Развожаев.

В Министерстве обороны РФ при этом уточнили, что украинская армия атаковала Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет. По данным ведомства, 17 снарядов были уничтожены над Черным морем, еще три над самим полуостровом.

Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе от н.п. Любимовка Республики Крым, — добавили в министерстве.

Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в обед 31 января. Развожаев рекомендовал гражданам плотно закрыть окна и двери, перекрыть газ, воду и выключить свет.