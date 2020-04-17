Власти Севастополя продлили режим самоизоляции до конца апреля

https://static.news.ru/photo/2f4bffd6-80c9-11ea-ace5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство Севастополя/vk.com

Карантинные меры в Севастополе продлены до 30 апреля из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

До этого режим самоизоляции действовал до 19 апреля.

Вечером я подпишу указ, режим самоизоляции продлевается до 30 апреля, — сказал Развожаев в эфире «СТВ».

К 17 апреля в Севастополе 12 заболевших коронавирусом. Выздороветь удалось четверым пациентам.

На сегодняшний день в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070 человек. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве — 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. 1517 выздоровели, 127 человек не смогли победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, ранее в Москве протокол за нарушение самоизоляции выписали бездомному.