Власти Севастополя подвели итоги ракетного обстрела ВСУ 23 июня Краснокутский: при ударе ВСУ по Севастополю повреждены 36 домов и свыше 20 авто

Фото: МО Украины

В результате обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ) 23 июня оказались повреждены два многоквартирных и 36 частных домов, заявил в эфире телеканала СТВ директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. По его словам, при ударе также пострадало 24 автомобиля.

Пострадали крыши домов, пострадали два многоквартирных дома, пострадали порядка 36 частных домов в северной части, 24 личных автомобиля, — подчеркнул Краснокутский.

При этом директор департамента указал на продолжающийся сбор сведений об ущербе. После регистрации и оценки повреждений владельцы имущества смогут получить компенсации, констатировал он.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел России обратили внимание, что причастность Соединенных Штатов к трагичному обстрелу Севастополя со стороны ВСУ не вызывает никаких сомнений. Вашингтон и его сателлиты целенаправленно взрастили неонацистский режим в Киеве и используют его против Москвы, резюмировали в ведомстве.

Украинские военные в воскресенье, 23 июня, атаковали пляж в Севастополе. В Минздраве России на тот момент передавали, что в результате ракетного обстрела города пострадал 151 человек.