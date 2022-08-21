В Севастополе отреагировали на ситуацию с девочкой с аутизмом в игровой ТЦ Глава Севастополя Развозжаев пообещал разобраться в инциденте с игровой, откуда выгнали ребенка с аутизмом

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Глава Севастополя Михаил Развозжаев пообещал разобраться в инциденте с игровой комнатой в торговом центре «Муссон», откуда выгнали девятилетнюю девочку с аутизмом. В своем Telegram-канале политик рассказал о намерении встретиться с мамой ребенка.

Не думал, что такое возможно в Севастополе. Обязательно позову маму с девочкой к себе на прием, встречусь и лично разберусь в этой истории. Если какие-то предприниматели не включают голову и отключают сердце, то мы им поможем осознать и исправить свои ошибки, — написал Развозжаев.

Ребенка с аутизмом выгнали из игровой комнаты севастопольского ТЦ «Муссон» накануне. Администраторы заведения объяснили свой поступок наличием у девочки поведенческого расстройства. При этом мама девочки заявила, что всегда предупреждала сотрудников центра об особенности дочери,= и проблем никогда не возникало.

Ранее мать с ребенком-инвалидом не пустили в одну из шашлычных в подмосковном Одинцово. Женщина рассказала, что сотрудники заведения впервые отказали им в обслуживании — до этого она вместе с сыном часто появлялась в кафе. Их отказались пускать в заведение, поскольку сотрудники не обслуживают детей на колясках, так как якобы нет мест и у них новая мебель.