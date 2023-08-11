Власти Сергиевого Посада раскрыли число пострадавших в результате взрыва Помощь врачей понадобилась 84 пострадавшим после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде за помощью врачей обратились 84 человека, сообщается в Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа. По данным местных властей, большинство из них были отпущены домой после осмотра и оказания первой помощи. Пострадавших, оставшихся на лечении, посетил глава округа Дмитрий Акулов.

Представители администрации также заявили, что после взрыва 12 человек пропали без вести. Позднее две семьи отозвали свои обращения, так как их родственники нашлись, еще один человек числился в списках дважды, одного человека нашли. Неясной остается судьба восьми человек.

Одна женщина скончалась в больнице от полученных ожогов. Всего за помощью к врачам обратились 84 человека, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте взрыва работают специалисты Следственного комитета России, после завершения их работы начнется разбор завалов. Областные подразделения МЧС России уже покинули площадку.

Все ответы на многочисленные вопросы даст только экспертиза. Следственные действия ведутся, — подытожили в администрации.

Как сообщалось ранее, технический директор фирмы «Пиро-Росс», на складе которой 9 августа произошел взрыв, был задержан. В самой компании также прошли обыски, 34 сотрудника допрошены специалистами Следственного комитета РФ.