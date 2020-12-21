Власти Санкт-Петербурга объявили 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/bf2c46ea-4385-11eb-96e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга объявили последний день 2020 года выходным. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное — встречать Новый год дома, — цитирует Беглова пресс-служба администрации Петербурга.

Таким образом, рабочий день переносится на субботу, 26 декабря. Работодателям всех организаций рекомендовано предоставить работникам выходной день 31 декабря.

Ранее сенатор Сергей Леонов, входящий в состав социального комитета Совета Федерации, призвал реализовать инициативу ЛДПР и сделать последний день года выходным по всей стране и на постоянной основе. Он подчеркнул, что согласно опросам, эту идею поддерживает 85% жителей РФ. В Кремле, в свою очередь, отметили, что этот вопрос остаётся на усмотрение регионов.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме подготовили законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение нижней палаты российского парламента. По мнению главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, такое решение является компромиссным. Оно не повлияет на общую продолжительность каникул, позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни и «соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».