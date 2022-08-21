Власти Рязанской области решили эвакуировать жителей поселка Голованово Врио губернатора Рязанской области Малков сообщил об эвакуации жителей поселка Голованово

Фото: 62.mchs.gov.ru

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что местные власти решили провести операцию по эвакуации жителей поселка Голованово. В своем Telegram-канале он пояснил, что решение о передислокации было принято в связи с высокой пожарной активностью на территории региона. Также Малков подтвердил, что из-за высокой опасности для жителей деревни Ольгино всех 25 человек эвакуировали в безопасную зону.

Подтверждаем, что есть высокая опасность для населенного пункта Ольгино, откуда произведена эвакуация жителей. Также достаточно высокая опасность для населенного пункта Голованово. Принято решение эвакуировать оттуда жителей, — заявил Малков.

Ранее врио губернатора Рязанской области сообщил, что в поселке Деулино и деревне Ольгино будет проведена операция по эвакуации жителей из-за приближающихся лесных пожаров. Позже Малков рассказал, что частичную эвакуацию жителей Деулино решили отменить по причине отсутствия опасности.

Эксперт противопожарного отдела «Greenpeace-Россия» Софья Косачева в разговоре с NEWS.ru сообщила, что леса в Рязанской области загорелись еще 7 августа, и природный очаг несколько дней разрастался, прежде чем дым от него накрыл Москву. До этого жители нескольких районов столицы пожаловались на запах гари и задымленность, которые распространились с юга и юго-запада в центральные и северные районы. Дымом оказались окутаны Рязань и другие населенные пункты нескольких регионов.