В Рязани объяснили срабатывание воздушной тревоги Власти Рязани объяснили срабатывание воздушной тревоги 10 марта сбоем оборудования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Рязани дали объяснение срабатыванию воздушной тревоги в городе утром 10 марта. По информации дежурного, на оборудовании оповещения произошел сбой, что спровоцировало самопроизвольное включение сирен. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что на данный момент устанавливаются причины произошедшего, сообщает «МК в Рязани».

Причины устанавливаются, — сообщили в мэрии.

Издание уточнило, что примерно в 7:00 в Рязани была объявлена воздушная тревога, которую услышали жители разных районов города.

Накануне в Москве вещание телеканалов прервалось сообщением о воздушной тревоге. В эфире транслировался ролик об ударе, а позже последовали рекомендации спрятаться в укрытия и использовать противогазы. В МЧС сообщили, что произошел взлом серверов, а сообщения о тревоге являются ложными.

Ранее в МЧС по Свердловской области уточнили, что информация о воздушной тревоге является ложной и была вызвана взломом серверов радиостанций и телеканалов. Подобные сообщения звучали в регионе 22 и 28 февраля, тогда МЧС тоже объясняло их хакерскими атаками. Правительство Липецкой области до этого также опровергло сообщения о сработавших в регионе системах противовоздушной обороны.