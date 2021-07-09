Власти Ростовской области запретили массовые мероприятия
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
16:39, 10 июля 2021
Василий ГолубевФото: v.u.golubev/vk.com
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Власти Ростовской области запретили массовые мероприятия. Соответствующий указ подписал глава региона Василий Голубев. Ограничения введены в рамках борьбы с COVID-19, говорится на официальном сайте правительства субъекта.
Ограничения касаются культурных, зрелищных и развлекательных шоу, проводимых в общественных местах. Новые требования вступили в силу 10 июля.
В зданиях торгово-развлекательных центров приостановлена деятельность объектов для развлечения и досуга, за исключением аквапарков и кинотеатров. При этом для бассейнов и аквапарков введены ограничения по количеству посетителей: для бассейнов площадь зеркала воды на одного человека должна составлять не менее 10 м2, для аквапарков — не менее 5 м2, — отметили гласит документ.