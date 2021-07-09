Власти Ростовской области запретили массовые мероприятия

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Туристам, которые планируют отдохнуть на Кубани с 1 августа, местные власти пригрозили крупными штрафами — в 30 тысяч рублей — за отсутствие сертификата о вакцинации от COVID-19 или не сделавшим прививку, говорится на сайте региональной администрации.

Отдыхающие могут приехать в Краснодарский край с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трёх дней с момента заселения в гостиницу их обяжут самостоятельно прийти в пункт вакцинации и предоставить документ о...