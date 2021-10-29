Власти Ростовской области приостановили работу общепита
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
18:45, 30 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Ростовской области на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа предприятий общественного питания. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Ранее кафе и ресторанам области разрешалось работать в дневные часы с 06:00 до 21:00. Постановление о дополнительных ограничениях подписал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
С понедельника по воскресенье включительно на территории региона приостанавливается работа предприятий общественного питания, — говорится в сообщении.
Как поясняется в документе, в эти дни будет разрешена доставка, дистанционный способ заказа, а также обслуживание граждан навынос.
Во всех российских регионах из-за сложной эпидемиологической ситуации с 30 октября начал действовать режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября включительно. При этом главы регионов получили право самостоятельно устанавливать даты начала и окончания режима с возможностью продления их и после 7 ноября.
Одни из самых жёстких ограничений из-за коронавируса действуют в столице: в этот период работают только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, предприятия общепита могут работать только навынос и на доставку. Приостановили свою деятельность непродовольственные розничные магазины, стоматологические клиники, многофункциональные центры и центры госуслуг, салоны красоты, фитнес-центры, развлекательные и культурные центры. В театры и музеи будут пускать только по QR-кодам и с расчётом на 50-процентную наполняемость залов.