Власти Ростовской области приостановили работу общепита

В Ростовской области на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа предприятий общественного питания. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Ранее кафе и ресторанам области разрешалось работать в дневные часы с 06:00 до 21:00. Постановление о дополнительных ограничениях подписал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

С понедельника по воскресенье включительно на территории региона приостанавливается работа предприятий общественного питания, — говорится в сообщении.

Как поясняется в документе, в эти дни будет разрешена доставка, дистанционный способ заказа, а также обслуживание граждан навынос.

Во всех российских регионах из-за сложной эпидемиологической ситуации с 30 октября начал действовать режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября включительно. При этом главы регионов получили право самостоятельно устанавливать даты начала и окончания режима с возможностью продления их и после 7 ноября.