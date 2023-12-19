Власти Ростовской области помогут семье погибшего в Марьинке солдата

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Василий Голубев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил местной администрации оказать всю необходимую помощь семье военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в ходе боев в Марьинке. По словам губернатора, опубликованным в его Telegram-канале, родственников солдата уже навестил мэр Батайска Роман Волошин и представители Министерства обороны России.

Поручил связаться с семьей Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. <...> Обязательно побываю у мамы Романа Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать, — рассказал Голубев.

Роман Рудаков — российский солдат, служивший в штурмовой группе 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии. Он погиб в ходе боев в Марьинке. Его предсмертное послание, оставленное на стене одного из домов, было найдено военнослужащими ВС РФ. В нем он просил позаботиться о его матери, сестре и брате. Кирпич с посланием был извлечен из стены и отправлен в штаб на хранение в качестве памятника.

Как сообщалось ранее, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посвятил Рудакову новую песню. Он исполнил ее под аккомпанемент на акустической гитаре. Сам текст песни начинается с фразы, оставленной солдатом на стене дома. Заканчивается она словами «Вечная память герою».