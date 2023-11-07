Власти российского региона запретили пиротехнику Власти Белгородской области запретили продажу пиротехники до 26 января 2024 года

В Белгородской области введен временный запрет на продажу и использование пиротехники, сообщили в правительстве региона. Решение принято региональным оперативным штабом, ограничение будет действовать до 26 января 2024 года.

Ограничение действует до 26 января 2024 года. В этот период запрещена продажа петард, фейерверков, салютов (за исключением хлопушек и бенгальских свечей), — говорится в сообщении.

Также в период новогодних и рождественских праздников усилят меры безопасности для обеспечения порядка в общественных местах. Власти просят местных жителей незамедлительно сообщать о происшествиях по телефону 112.

В прошлый раз продажу и использование пиротехнических изделий запретили в Белгородской области с 20 декабря 2022 года. Ограничение продлевали до апреля 2023 года.