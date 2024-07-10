Власти региона РФ высказались о работе местного вуза после ареста ректора Власти Калининградской области: перерывов в работе с БФУ не будет

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

БФУ им. Иммануила Канта

Правительство Калининградской области продолжает взаимодействовать с Балтийским федеральным университетом им. Иммануила Канта после ареста его ректора Александра Федорова, сообщили ТАСС региональные власти. Там отметили, что перерывов в его работе не произойдет.

Уверены, что никаких сбоев или перерывов в этой работе не произойдет. Продолжается текущая деятельность и реализация новых проектов вуза, прежде всего таких, как строительство кампуса «Кантиана», — сказали в пресс-службе правительства.

Там отметили, что БФУ является крупнейшим вузом области и одной их главных площадок по подготовке местных специалистов. С университетом сотрудничают крупнейшие промышленные инвесторы, реализующие высокотехнологичные проекты стратегического значения в интересах региона.

Ранее сообщалось, что Ленинградский районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Александра Федорова. Мужчина пробудет под арестом до 8 сентября. Его обвиняют в растрате и присвоении средств.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что правоохранительные органы задержали в Калининграде ректора Балтийского федерального университета. По данным канала, его подозревали в получении взятки размером около 700 тысяч рублей. Также в Сети появилась фотография Федорова перед огромным количеством пятитысячных купюр.