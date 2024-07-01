Власти региона РФ сообщили, когда восстановят подачу электричества Гладков: подачу электричества в Белгородской области восстановят к 21:00 мск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подача электроэнергии в дома и социальные объекты Белгородской области будет в полном объеме восстановлена 1 июля к 21:00 мск, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, энергетики в целом очень хорошо справляются с ситуацией.

Сейчас идет плановый запуск и подача электроэнергии, в первую очередь в жилые кварталы наших городов и сел. До 21 часа полностью эта проблема должна быть решена в нашем регионе, — написал Гладков.

По словам губернатора, без электричества остаются 150 детских садов региона из 335, а также психоневрологический и противотуберкулезный диспансеры. Помимо этого, в связи с проблемами подачи электроэнергии наблюдаются нарушения в системе водоснабжения, подачу воды власти планировали наладить.

Ранее в «Белгородэнерго» сообщали, что временные перерывы с электроснабжением в Белгороде и некоторых районах области наблюдаются из-за внешнего технологического воздействия. Энергетики уже начали переводить подачу электроэнергии на резервные схемы. Социально значимые объекты получают электроэнергию от передвижных резервных источников.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что сигнал ракетной опасности объявлен на всей территории региона. Он призвал сограждан укрыться в подвалах и не покидать их, пока не будет дана команда отмены угрозы. Спустя 12 минут после объявления тревоги ее отменили.