Ракова рассказала, какой штамм COVID-19 доминирует в Москве

Исследование структуры штаммов коронавируса позволило установить, что в Москве доминирует вариант «дельта». Столичное правительство постоянно изучает геном SАRS-Cov-2, чтобы понимать, с какой разновидностью COVID-19 имеет дело. Для проведения исследований по секвeнированию генома выделен специальный грант. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передаёт РИА Новости.

На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует «дельта»-штамм коронавируса, — приводит её слова агентство.

Ракова добавила, что власти планируют и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамaлеи и Центром лабораторных исследований депздрaва Москвы.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса под названием «мю» мог уже проникнуть на территорию России. Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что первые случаи появления «мю» были выявлены на прошлой неделе в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом. Также первые носители «мю» обнаружены в Европе. По словам эксперта, в настоящее время можно наблюдать конкурентную борьбу между «мю» и «дельта».