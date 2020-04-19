Власти рассказали, как 26 пациентов заразились COVID-19 под Воронежем

https://static.news.ru/photo/f2bb0004-8220-11ea-96db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Почти все новые заболевшие коронавирусной инфекцией в Воронежской области не выезжали за пределы региона и заразились на его территории. Об этом рассказали в правительстве региона.

Практически никто из них не выезжал за пределы региона, и заразились контактным способом. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа, — говорится в сообщении.

В регионе было диагностировано 26 новых случаев COVID-19. Самому младшему заболевшему 8 лет, самому старшему 93 года.

Общее число заболевших в Воронежской области составило 156 человек. Умерли пять пациентов: две женщины и трое мужчин, излечились 28 человек.

В России коронавирус диагностирован у 42 853 заболевших, за последние сутки 6060 новых случаев, вылечился 3291 человек, 361 умер. В Москве — 24 324 случая, 1763 выздоровели, 176 умерли.

NEWS.ru писал, что 43% новых больных COVID-19 не испытали никаких симптомов.