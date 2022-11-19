Власти назвали причину крупного пожара под Петербургом Причиной пожара под Петербургом стала авария на газозаправочной станции

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Крупный пожар на территории Ленинградской области произошел в результате аварии на газозаправочной станции. Об этом пишет издание «Подъем», ссылаясь на информацию от региональных властей. До этого очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени в Всеволожском районе после мощного грохота. Жители района сообщили, что в момент взрыва стены и окна их домов задрожали.

Ситуацию также прокомментировал губернатор области Александр Дрозденко. В своем Telegram-канале он написал, что авария случилась на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.

Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате разгерметизации газопровода между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет, — подчеркнул губернатор.

По словам Дрозденко, в настоящий момент специалисты устанавливают причину взрыва.

Граждане указывают, что ЧП произошло возле поселка Янино-1. По информации властей, тушение огня ведется силами сразу нескольких бригад спасателей. По данным Mash, очевидцы сообщили в экстренные службы о взрыве газопровода, расположенного в поселке Бернгардовка.