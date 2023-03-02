Власти раскрыли подробности взрыва под Тулой Глава Киреевского района сообщил об отсутствии пострадавших при взрыве в Тульской области

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В результате взрыва в поселке Березовский под Тулой никто не пострадал, сообщил ТАСС глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов. На месте происшествия работают представители силовых структур, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе. Местный житель рассказал Telegram-каналу SHOT, что при взрыве в доме задрожали стекла.

Взрывная волна, стекла в доме задрожали, над полем полетели вверх искры, и пошел сильный дым. Мы очень сильно испугались, потом стали звонить в службы, — рассказал житель поселка.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, специалисты обнаружили воронку диаметром 1,5 метра, территория оцеплена, работают саперы.

По информации SHOT, специалисты оцепили территорию площадью около трех квадратных метров в поле у лесополосы. Местных жителей не подпускают. Взрывотехники обследуют место взрыва и собирают обломки неустановленного предмета, которые разбросало на сотни метров. Обнаружена воронка глубиной около метра. Что именно сдетонировало под Тулой, пока остается неизвестным.

Взрыв в Тульской области прогремел около 8 часов утра в районе поселка Березовский. Громкий звук слышали жители домов по улице Молодежной. По их словам, в этот момент у них задрожали стены.