Власти объяснили звуки грохота в Пскове Ведерников: громкие звуки в Пскове вызваны плановыми учениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Громкие звуки в Пскове вызваны плановыми учениями, проходящими на местном полигоне, сообщил в Telegram-канале глава Псковской области Михаил Ведерников. По словам губернатора, правительство получает большое количество обращений от обеспокоенных граждан. Однако Ведерников подчеркнул, что все находится под контролем.

Поступает много вопросов от жителей Пскова, что за грохот слышен сегодня в городе. Отвечаю. Сегодня на полигоне под Псковом проходят плановые учения, в том числе с использованием РПГ. Поводов для беспокойства нет. Все в порядке и под контролем, — заявил глава области.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе. По его словам, они связаны с учебными стрельбами на местном полигоне. Глава города предупреждал, что в зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах Севастополя.

До этого СМИ сообщали, что российские военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам. Сразу в нескольких регионах на западном и южном стратегических направлениях прошли специальные военные учения с учетом опыта специальной операции.