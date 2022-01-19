Власти проверят школу в Чувашии, где выдавали «салат для Дюймовочки»

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На Октябрьскую дорогу и другие предприятия РЖД в Санкт-Петербурге в ближайшие дни поступят указания по переводу части сотрудников на удалённый формат работы. Источник «Невских Новостей» рассказал, что это напрямую связано с «вертикальным» ростом заболеваемости «омикроном» в Северной столице.

Официальные указания на Октябрьскую дорогу и другие предприятия в Петербурге поступят уже в ближайшие дни, — сообщил инсайдер. Помимо этого, РЖД опубликовали сообщение, в котором говорится о переводе «максимального числа...