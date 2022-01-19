Власти проверят школу в Чувашии, где выдавали «салат для Дюймовочки»
Анна Акимова
Анна Акимова
17:29, 19 января 2022
Фото: progorod21/vk.com
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Отдел образования города Новочебоксарска в Чувашии проводит внутреннюю проверку школы № 12, в которой старшеклассникам на обед выдали салат из нескольких долек овощей, сообщает пресс-служба минобразования региона. Фотографии закуски опубликовали пользователи соцсетей. Они назвали салат странным, подчеркнув, что им вряд ли сможет наесться даже Дюймовочка.
Данная ситуация ещё раз подчёркивает необходимость жёсткого контроля за организацией и качеством горячего питания в образовательных организациях, — говорится в сообщении.
Отмечается, что отдел образования Новочебоксарска проводит внутреннюю проверку. Кроме того, вопрос находится на контроле у регионального министерства образования.
Ранее сообщалось, что родители воспитанников детского сада в Верхней Пышме Свердловской области пожаловались на перловую кашу чёрного цвета, после которой у детей появились симптомы отравления. В свою очередь руководство садика утверждает, что каша была не чёрная, а синяя, цвет появился из-за плохо промытой крупы.