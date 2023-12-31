Власти призвали жителей Севастополя не покидать дома в новогоднюю ночь Развожаев призвал жителей Севастополя не покидать дома в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новогоднюю ночь жителям Севастополя следует воздержаться от выхода на открытые пространства в связи с возможной угрозой ракетной атаки, написал в личном Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что вероятность подобного развития событий высока.

У нас уже второй год нет массовых мероприятий и гуляний в связи с «желтым» режимом опасности. Но в эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах, — отметил губернатор.

Он также предупредил, что в ближайшее время не исключены различные провокации, в том числе информационного характера. Кроме того, Развожаев напомнил об ограничениях по использованию пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. По словам губернатора, запуск фейерверков и салютов может создать «ложные цели» и помешать работе систем ПВО и Черноморскому флоту.

31 декабря в Севастополе дважды объявлялась воздушная тревога. В первый раз тревожные сирены прозвучали около 12:45 мск. Как обычно в таких случаях, Развожаев сопроводил свой пост видео с инструкцией, из которой можно узнать, что при угрозе ракетного удара необходимо закрыть окна и двери, отключить электричество и укрыться в комнате с несущими стенами на значительном расстоянии от окон. Примерно через 15 минут тревога была отменена.

Во второй раз Развожаев сообщил о воздушной тревоге в 19:06 мск. Через 14 минут он написал об отмене тревоги.