Власти призвали жителей Крыма «не хайповать» Аксенов попросил крымчан не публиковать кадры работы средств ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жителям Крыма следует не забывать о недопустимости публикации кадров работы систем противовоздушной обороны, а также видеороликов с расположением военных объектов, заявил в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала «Россия 24» глава Крыма Сергей Аксенов. Он разместил фрагмент беседы в своем Telegram-канале. Аксенов также призвал крымчан «не хайповать».

Прошу крымчан не «хайповать» на теме и не выкладывать в публичное поле фото и видеозаписи расположения военных объектов, работы ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом, — написал глава Крыма.

Аксенов добавил, что жителям Крыма необходимо проявлять ответственность. Он призвал помнить о последствиях необдуманных действий, подрывающих безопасность и помогающих противнику в военных действиях и информационной войне.

Ранее глава Крыма высказался о рисках начала сухопутной наступательной операции со стороны Вооруженных сил Украины. Аксенов подчеркнул, что на территории полуострова были приняты все необходимые меры безопасности. В связи с этим Крыму не грозит никакая наступательная операция ВСУ.