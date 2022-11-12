Власти приостановили движение по Крымском мосту Движение машин по Крымскому мосту приостановлено 12 ноября до 16.00

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В оперативном штабе Кубани сообщили, что автомобильное движение на Крымском мосту приостановлено в субботу, 12 ноября, из-за технологических работ. Ограничения продлятся до 16:00. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало видителям воздержаться от поездок.

Работы будут вести 12 ноября с 04.00 до 16.00. Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат, — говорится в сообщении операштаба, которое приводит РИА Новости.

Это не первая приостановка движения по полотну. 8 ноября Крымский мост также закрывали для проведения работ по установке нового пролета автомобильной части.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами ЧП стали четыре человека.