Власти Приморья раскрыли, почему школьники заболели туберкулезом Правительство Приморья: туберкулезом заболели четверо детей, их уже лечат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четверо детей заболели туберкулезом в одной из приморских школ, в данный момент их наблюдают в Приморском детском краевом клиническом фтизиопульмонологическом центре, заявили NEWS.ru в правительстве региона. Власти отметили: школьникам, получившим положительную реакцию на инфекцию, рекомендовали пройти профилактическое лечение.

В школе было выявлено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас ребята поступили на лечение в Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр. Школьники, у которых получены положительные реакции на Диаскинтест, уже обследованы, заболевание не выявлено, им рекомендовано пройти курсы профилактического лечения, — добавили представители правительства Приморья.

Собеседники подчеркнули: контактные дети проходят обследование, их поставили на диспансерный учет у фтизиатра. Власти также заявили: всем нуждающимся назначена профилактическая терапия.

Детям предлагается бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах клиники. К сожалению, некоторые родители отказываются от вакцинации своих детей вакцинами БЦЖ и БЦЖ-М, а некоторые взрослые несвоевременно проходят флюорографию. Наличие медицинской комиссии у сотрудника — ответственность работодателя. Проверкой по этому случаю занимаются правоохранительные органы, — подытожили в правительстве Приморского края.

Ранее Прокуратура Приморья начала проверку в школе города Дальнегорска, где у четверых детей был выявлен туберкулез. В том числе сотрудники ведомства проверят данные о наличии заболевания у одного из работников столовой в учебном учреждении.