Власти Приморья приказали журналистам пугать протестующих коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bbd3cf52-c817-11ea-bd6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Власти Приморского края разослали журналистам указания пугать жителей эпидемией коронавируса, чтобы они не вышли на митинг 18 июля в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Согласно документу, который попал в распоряжение Baza, власти требуют от журналистов дискредитировать организаторов, «тиражировать угрозу заражения» вирусом на митингах, а также напоминать об ответственности, предусмотренной законодательством за несанкционированные акции.

Тех, кто откажется освещать ситуацию в нужном русле обещали уволить. В частности, одна местная журналистка рассказала в соцсетях о таком техническом задании властей, после чего её попросили уволиться.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт. Ему инкриминируют организацию убийств и одного покушения в начале 2000-х годов.

После задержания губернатора региона Сергея Фургала на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Акции протеста проходят в городе уже почти неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек, писал NEWS.ru.

Как заявил ранее зампредседателя регионального правительства по социальным вопросам Юрий Минаев, Хабаровский край из-за ежедневных акций протеста, роста заболеваемости на фоне пандемии коронавируса и сокращения свободных мест в больницах может уже на следующей неделе столкнуться с чрезвычайной ситуацией.

По официальным данным, в Хабаровском крае с начала эпидемии заразились уже более 5,7 тысячи человек, из них 119 — за минувшие сутки. Санврачи отмечают рост заболеваемости в последние недели и рекомендуют рассмотреть вопрос о возвращении к ограничительным мерам.