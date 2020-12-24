Власти Приморья объявили 31 декабря нерабочим днём

https://static.news.ru/photo/acd71d4e-45f6-11eb-9917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Приморского края 31 декабря объявили выходным днём. Рабочий день власти региона перенесли на 26-е число.

Ещё в середине месяца губернатор края Олег Кожемяко делегировал руководителям предприятий самостоятельно принимать решение по тому, отпускать своих сотрудников по домам на предновогодний день или нет. Сам глава Приморья, как и сотрудники органов исполнительной власти, 31 декабря собирался работать в штатном режиме. Кожемяко обращался к руководителям предприятий и призывал укоротить рабочий день для женской части работников.

Однако 24-го числа стало известно, что губернатор подписал указ, в соответствии с которым рабочий день переносится на 26 декабря. Постановлением корректируется расписание сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственных гражданских служащих региона.

Руководителям организаций на территории края рекомендуется организовать рабочее время на своих предприятиях аналогичным образом, — приводит фрагмент указа РИА Новости.

23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам объявить 31 декабря 2020 года выходным днём. Подобные указы ранее подписали десятки глав регионов. При этом якутское Министерство труда и соцразвития объявляло, что последний день уходящего года будет в регионе рабочим. Сделать 31 декабря выходным рекомендовано государственным органам, органам местного самоуправления, подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям, а также унитарным предприятиям.

Как ранее передавал NEWS.ru, в 2020 году 31 декабря выпадает на четверг. Этот день является рабочим, однако каждый работодатель может проявить инициативу и устроить для своих сотрудников выходной с сохранением заработной платы. Об этом в разговоре с журналистами рассказали представители пресс-службы Роструда со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Ивана Шкловца.