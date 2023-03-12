Пермские власти начали проверку после видео с мобилизованными «Коммерсант»: власти Прикамья начали проверку после видео с обращением мобилизованных

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Газета «Коммерсант» со ссылкой на Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщила, что ведомство начало проверку по факту обращения предполагаемых мобилизованных из Прикамья и Свердловской области к президенту России Владимиру Путину. На видео, ранее опубликованном в Telegram-канале «Сирена», мужчины в камуфляже и балаклавах заявили, что в декабре прибыли в Донбасс и попали в распоряжение Первой славянской бригады ДНР, откуда их отправили на штурм, в том числе под Авдеевку. По словам записавших видео, в боях погибли четверо их товарищей, 17 получили ранения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Краевой Минтербез в настоящий момент проверят информацию. Также в военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку фактов, — говорится в сообщении.

Военнослужащие в своем обращении к главе государства подчеркнули, что не отказываются от выполнения задач, но не хотят идти на неоправданный риск. Бойцы заявили, что их отправляли на штурм «без разведки» и «без связи с другими».

С автоматами — против танков, минометов, снайперов и без поддержки. Просим разобраться в данной ситуации не на бумаге, а на месте, — сказали авторы ролика.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что никаких дополнительных мероприятий в рамках мобилизации не планируется. В ведомстве рассказали, что из-за дезинформации в оппозиционных Telegram-каналах выросло количество обращений от россиян, обеспокоенных слухами о возможном возобновлении призыва по частичной мобилизации. Граждан призвали не поддаваться панике и в случае возникновения вопросов обращаться на горячую линию МО РФ.