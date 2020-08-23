Власти помогут с похоронами пятерых погибших в выгребной яме под Воронежем

https://static.news.ru/photo/af9c4320-e5dd-11ea-b505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Новоусманского района окажут помощь родственникам пяти человек, которые погибли в выгребной яме под Воронежем.

По словам представителя районной администрации, власти возьмут на себя все вопросы по организации похорон, в том числе финансовые.

Районная соцзащита окажет поддержку родным и близким погибших, в том числе по вопросам оформления всех необходимых документов и положенных по закону выплат, — уточнил он.

Также близким погибших окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Без родителей остались двое несовершеннолетних. Сейчас они у родной сестры погибшей женщины, — сообщил представитель райадминистрации.

Он добавил, что в ближайшее время к ним придут специалисты отдела опеки и попечительства администрации, чтобы запустить процесс устройства, однако пока говорить о том, с кем останутся дети, рано, но «родственников достаточно», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Новоусманском районе в совхозе Воронежский на улице Спортивной около 18:50 мск пять человек провалились в сливную яму. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Двое детей и трое взрослых погибли. Мужчину 1968 года рождения с отравлением метаном доставили в больницу в тяжёлом состоянии.