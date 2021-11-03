Власти Подмосковья решили не продлевать нерабочие дни

Нерабочие дни в Московской области продлевать не будут, однако ряд ранее введённых ограничений сохранится. Об этом глава региона Андрей Воробьёв написал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе постепенно стабилизируется, и поблагодарил за это медиков, а также жителей, привившихся от COVID и соблюдающих ограничения.

Всё это даёт нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах, — заявил губернатор.

Что касается ограничений, которые продолжат действовать в области после длинных выходных, то к ним относятся обязательный масочный режим, проведение развлекательных, культурных, спортивных и иных мероприятий только при наличии у зрителей QR-кодов, приостановка действия социальных транспортных карт жителей старше 60 лет. Кроме того, работодатели должны оставить на удалёнке 30% сотрудников и лиц старше 60 лет, а также обеспечить вакцинацию 80% работников.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении в столице режима нерабочих дней с 8 ноября. При этом он отметил, что после 7 ноября продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров.