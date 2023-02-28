Власти Подмосковья назвали вероятную цель дрона, упавшего под Коломной Губернатор Воробьев: вероятной целью упавшего в Коломне дрона был гражданский объект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что в городском округе Коломна вблизи деревни Губастово упал беспилотник. Глава региона написал в своем Telegram-канале, что вероятной целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. Воробьев сообщил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет, — написал Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что выяснением обстоятельств разбираются ФСБ и другие компетентные органы. Он заверил, что безопасности жителей ничто не угрожает.

Дрон упал рядом с газовой компрессорной станцией «Воскресенск», как подтвердили в ее руководстве URA.RU. Происшествие никак не повлияло на работу объекта, заявили представители подразделения «Газпрома».

На работу никак не повлияло. В настоящее время вопрос находится в ведении ФСБ. <...> Работаем в штатном режиме, — сообщили в руководстве станции.

По данным Telegram-канала Mash, в Коломне упал ударный беспилотник UJ-22 Airborne, который выпускается на Украине. На кадрах с места показаны обломки упавшего дрона.

По словам источника Mash, у дрона могло закончиться топливо, после чего он резко потерял высоту и повредил крыло, зацепившись за дерево.