Власти Подмосковья освободили волонтёров от оплаты проезда

https://static.news.ru/photo/865b5114-7a7a-11ea-a4d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Волонтёры смогут бесплатно пользоваться городским и пригородным общественным транспортом на территории Московской области.

Данная мера предусмотрена в постановлении об усилении мер по борьбе с коронавирусом, подписанном главой региона Андреев Воробьёвым, сообщается в Telegram-канале губернатора.

Ранее NEWS.ru писал, что в связи с режимом повышенной готовности в области не будут запущены маршруты общественного транспорта к кладбищам. Кроме того, сами кладбища закроют для посещения. Исключения сделаны только для траурных церемоний.