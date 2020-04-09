Регионы

Власти Подмосковья освободили волонтёров от оплаты проезда

18:53, 09 апреля 2020 11
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Волонтёры смогут бесплатно пользоваться городским и пригородным общественным транспортом на территории Московской области.

Данная мера предусмотрена в постановлении об усилении мер по борьбе с коронавирусом, подписанном главой региона Андреев Воробьёвым, сообщается в Telegram-канале губернатора.

Ранее NEWS.ru писал, что в связи с режимом повышенной готовности в области не будут запущены маршруты общественного транспорта к кладбищам. Кроме того, сами кладбища закроют для посещения. Исключения сделаны только для траурных церемоний.

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