Власти Подмосковья ограничили посещение лесов до 28 августа Власти Московской области ввели ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств

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Власти Московской области вводят до 28 августа ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд на их территорию транспортных средств для обеспечения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства. Уточняется. что эта мера обусловлена введением IV высокого класса пожарной опасности. В лесничествах будет усилено патрулирование с участием полицейских.

С 19 по 28 августа 2022 года пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограничены. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов! Доступ в леса ограничен, — приводит пресс-служба слова зампредседателя Правительства Московской области Георгия Филимонова.

Он добавил, что только с начала этой недели лесными пожарными ликвидировано 14 возгораний, 7 из которых произошли 16 августа. По его словам угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил, что новые очаги лесных пожаров обнаружены во Владимирской области. Он отметил, что для их локализации столица отправила в область 30 единиц техники и 90 спасателей. По словам главы города, спасательная техника была также направлена в Рязанскую область, где пожары ранее стали причиной легкого задымления в Москве.

18 августа глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область, чтобы лично руководить работой по тушению лесных пожаров в регионе. Ранее по его распоряжению к очагам возгораний направили самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8 МЧС России.