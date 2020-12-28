Власти Подмосковья не планируют ужесточать ограничения в Новый год

https://static.news.ru/photo/fa0e67c2-38d9-11eb-98a0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Московской области не планируется ужесточать введённые из-за коронавируса ограничения в новогодние праздники, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Нет, ужесточений не будет, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Глава региона отметил, что местные власти уже открыли музеи. Он подчеркнул, что в Подмосковье ждут туристов на новогодние праздники.
Конечно, ситуация по-прежнему сложная, но жизнь на то и жизнь, что нужно уметь радоваться и вместе с тем быть предельно осторожными, даже в эти новогодние дни, — добавил он.
Политик рассказал, что в новогоднюю ночь останется в своём регионе.
В Московской области 28 декабря выявили 1606 новых случаев коронавируса
Накануне в Ленинградской области сообщили, что в регионе с 30 декабря по 10 января вводится комендантский час для несовершеннолетних. Распоряжение о введении комендантского часа подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ограничения необходимы в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.