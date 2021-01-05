Власти Петербурга заявили об эффективности мер профилактики коронавируса

https://static.news.ru/photo/5d1859a4-4f50-11eb-8364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введённые в Санкт-Петербурге меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволили снизить уровень заболеваемости COVID-19, уверен губернатор города Александр Беглов.

Нам удаётся за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса. Посмотрим, как пройдут праздничные дни, — цитирует Беглова РИА Новости.

Он отметил, что если статистика продолжит показывать положительную динамику, с 7 января в Петербурге могут снова открыть театры.

Надеюсь, что дальше нам удастся сдерживать рост заболеваемости. Если так будет идти дальше, то будем снимать следующие ограничения, — отметил он.

На время праздников в Петербурге были введены дополнительные меры по борьбе с COVID-19. С 4 по 10 января все предприятия общественного питания обязаны прекратить приём посетителей в период с 19:00 до 06:00. До 3 января все заведения общепита были закрыты для посещения и работали только на доставку или навынос.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3649 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии заразились 260 656 жителей Петербурга, выздоровели 156 711 пациентов, скончались 8077 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о причинах, по которым Санкт-Петербург впервые с начала пандемии обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом.