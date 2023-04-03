Семье погибшего военкора Татарского выплатят 1 млн рублей

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Семья военкора Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга, получит помощь в размере 1 млн рублей, заявил губернатор Александр Беглов. Он добавил, что городские власти также предоставят компенсации всем пострадавшим, а суммы будут зависеть от тяжести их состояния, сообщает ТАСС.

Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате социальной помощи: семье погибшего — 1 млн рублей, тяжелораненым — 500 тысяч рублей, остальным — по 250 тысяч рублей, — цитирует агентство губернатора.

Взрыв в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Татарского, прогремел накануне вечером. По последним данным, число пострадавших составляет 32 человека, в числе которых 14-летняя девочка. 22 человека проходят стационарное лечение, остальные — амбулаторное. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном.

В Кремле назвали произошедшее террористическим актом. В Национальном антитеррористическом комитете полагают, что убийство Татарского было организовано спецслужбами Украины при участии сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Алексея Навального.