Власти Петербурга сообщили о занятости 96% коек для заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/7a37d70c-3f0c-11eb-83e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге осталось только 4% свободных коек для больных коронавирусом, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

В городе развёрнута 11 151 койка, свободных осталось 4%. Необходимы дополнительные койки, — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, до конца 2020 года власти планируют создать ещё примерно две тысячи коек для больных COVID-19. Некоторые из них появятся в корпусах временного госпиталя в «Ленэкспо», а также в новом корпусе Госпиталя ветеранов войн и больницы № 33.

За последние сутки в городские больницы доставили 663 пациента с коронавирусом и внебольничной пневмонией. 702 пациента находятся в реанимации, 408 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

При этом свободных реанимационных коек и аппаратов ИВЛ в городе достаточно, отметил он.

В начале декабря вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что власти целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают туристов не приезжать в этот период. По его словам, власти вынуждены заботиться о здоровье как местных жителей, так и гостей. Елин добавил, что Эрмитаж и Русский музей не будут работать в новогодние каникулы.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры по коронавирусу в городе могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится. Власти Северной столицы с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ в аквапарки, океанариумы, на выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря, писал NEWS.ru.