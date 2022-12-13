Власти Петербурга решили усилить антитеррористические меры

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Власти Санкт-Петербурга решили усилить антитеррористические меры по защите важных городских объектов, передает «Коммерсант». Решение было принято на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба города во главе с губернатором Александром Бегловым. Руководитель региона, в свою очередь, назвал обстановку в Петербурге «контролируемой и стабильной».

Обстановка в Петербурге стабильная и контролируемая. Массовых беспорядков, межнациональных и межконфессиональных конфликтов не было, — заметил губернатор.

Беглов добавил, что и при нынешней ситуации власти должны быть готовы к любому развитию событий.

В Петербурге усилят меры безопасности на промышленных предприятиях, энергетических и транспортных объектах, а также в школах, детских садах, больницах и других мест массового пребывания людей. Смольный решил не раскрывать причину, по которой было принято соответствующее решение.

6 декабря стало известно, что «желтый» уровень террористической опасности в Курской области продлен еще на 15 суток, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Глава региона также рассказал об отмене занятий в двух школах из-за пожара, вспыхнувшего на аэродроме под Курском утром 6 декабря.