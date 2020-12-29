Власти Петербурга разрешили ресторанам работать вечером после 4 января

https://static.news.ru/photo/262f6346-4ab0-11eb-99b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Кафе и ресторанам Санкт-Петербурга с 4 по 31 января разрешено работать до 23:00, сообщили в администрации губернатора города.

С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23.00 до 6.00), — передаёт РИА Новости.

Аналогичный режим действует для предприятий общепита, расположенных в торговых центрах, если они имеют отдельный вход и не имеют сквозного доступа в другие помещения ТЦ.

При этом ограничения на работу кафе и ресторанов всё ещё не затрагивают производственных столовых и заведений, работающих на доставку и на вынос. Кроме того, работать без ограничений могут заведения в аэропортах, на вокзалах и на АЗС.

Соответствующие изменения в постановление регионального правительства внёс его губернатор Александр Беглов.

В начале декабря вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что власти целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают туристов не приезжать в этот период. По его словам, власти вынуждены заботиться о здоровье как местных жителей, так и гостей. Елин добавил, что Эрмитаж и Русский музей не будут работать в новогодние каникулы.

По данным на 30 декабря, жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 599 человек. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 56 426 летальных исходов. Больше всего смертей подтверждены в Санкт-Петербурге (78), в Москве (72) и в Ростовской области (27).

Также за минувшие 24 часа в России зафиксировано 26 513 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, продолжается постепенное снижение суточной заболеваемости. Выздоровели 29 235 пациентов, писал NEWS.ru.