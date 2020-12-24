Власти Петербурга разрешили ресторанам открыть зимние террасы в праздники

https://static.news.ru/photo/c5accd92-461d-11eb-8b80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Dunn/Global Look Press/Global Look Press

Ресторанам и кафе в Санкт-Петербурге разрешили открыть зимние террасы с 25 декабря по 10 января. Об этом говорится в постановлении городского правительства.

С 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года проектирование благоустройства (разработка и согласование с профильными ведомствами. — NEWS.ru), предусмотренное правилами, не осуществляется в отношении размещения уличной мебели при предприятиях общественного питания (стационарных и нестационарных), — говорится в тексте документа.

Подчёркивается, что площадь зимних террас не должна превышать площадь самого ресторана или кафе.

Ранее власти Петербурга из-за эпидемиологической обстановки в городе ограничили работу заведений общепита до 23:00. С 30 декабря по 3 января работа кафе, баров и ресторанов будет полностью приостановлена. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января заведениям запрещено принимать посетителей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 10 января в Северной столице также будет приостановлена работа музеев, театров, выставок и концертных площадок.

Как сообщал NEWS.ru, более двух тысяч жителей Санкт-Петербурга получили вакцину от коронавируса. На сегодняшний день в Северной столице работают 36 пунктов вакцинации. До конца года в городе будут работать 70 пунктов, где жители смогут привиться от коронавируса. При этом, как заявил зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, эпидемиологическая ситуация в Петербурге не позволяет смягчить ограничительные меры по коронавирусу.