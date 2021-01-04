Власти Петербурга рассказали о состоянии госпитализированных с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b596deb6-4ea6-11eb-ab79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Почти четверть госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге находятся в тяжёлом состоянии. Об этом заявили в межведомственном городском координационном совете по противодействию COVID-19.

Доля тяжёлых больных на протяжении двух недель остаётся относительно высокой — на уровне 24–25% — говорится в материалах.

4 января снижение суточной госпитализации взрослых с коронавирусной инфекцией и пневмониями снизилось в сравнении с предыдущим понедельником. Отмечается значительное уменьшение регистрации вновь заболевших в федеральном регистре, а также умеренное снижение активных больных с коронавирусной инфекцией в стационарах.

В совете считают, что снижение показателей связано с длительными праздничными днями. Граждане реже обращаются за медицинской помощью, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, пришедший за лекарствами от коронавирусной инфекции петербуржец скончался в аптеке. Инцидент произошёл в Приморском районе города. Мужчина вошёл в аптеку, отдал фармацевту рецепт, а затем ему стало плохо. Посетитель упал на пол, стал задыхаться, а затем умер. Неизвестно, болел ли мужчина коронавирусной инфекцией.