Власти Петербурга назвали условие для смягчения ограничений по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/2af3a734-3a2a-11eb-a95e-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb/vk.com

Улучшение ситуации с коронавирусом позволит смягчить ограничения. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

Беглов заявил, что если эпидситуация улучшится, количество заболевших начнёт снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры. При этом он не исключил, что в случае ухудшения меры могут быть усилены, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, губернатор поручил до конца недели разработать меры поддержки малого бизнеса.

Документ подготовлен по итогам встречи губернатора с ресторатором Арамом Мнацакановым. Речь шла о взаимодействии между властью и бизнес-сообществом в условиях эпидемии.

В частности, Беглов рассказал, что решение о запрете работы питерских заведений общепита в новогодние дни было принято по рекомендациям Роспотребнадзора. Мнацаканов, в свою очередь, заявил, что большинство представителей бизнес-сообщества с пониманием относятся к ограничениям в городе.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, на выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря. При этом Беглов заявил, что ограничительные меры по COVID-19 в Санкт-Петербурге могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится.

Как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают туристов не приезжать в этот период.