Власти Петербурга после ЧП заявили о надежной защите города Беглов заявил о надежной защите Петербурга

Фото: МО РФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после ЧП у дома на Пискаревском проспекте встретился с местными жителями и заявил, что город надежно защищен, передает «Фонтанка». По данным издания, после вопроса граждан о характере случившегося градоначальник призвал опираться на официальную позицию силовых структур, которые сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Сейчас разбираются следователи. Город надежно защищен <...>. Военные работают, в этом отношении делается все необходимое, — подчеркнул Беглов.

Также глава Северной столицы отметил, что главной задачей администрации сейчас является создание возможности посетить квартиры для жильцов пострадавших домов, а также провести работу по закрытию окон, чтобы в зданиях было тепло. По его словам, доступ в квартиры будет открыт после завершения проверки спецслужб, которые должны убедиться в безопасности. После этого начнутся восстановительные работы.

Объявят поквартирно. Дом такой, квартиры такие — можно заходить, — уточнил он.

Ранее Александр Беглов заявил, что в результате ЧП в Красногвардейском районе города было повреждено остекление двух домов, а жертв среди населения нет. Он также подчеркнул, что возглавил оперативный штаб, чтобы держать ситуацию на личном контроле.